Андрій Джелеп є срібнм призером чемпіонату Європи 2021 року.

Вихованець Академії боротьби Прикарпаття, 23-річний Андрій Джелеп, здобув срібло на міжнародному рейтинговому турнірі з боротьби «Zagreb Open», що відбувся в Хорватії.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук 12 січня, нагорода, яку Андрій Джелеп виборов у ваговій категорії до 61 кг, стала першою для України на цих змаганнях.

Нагорода, яку Андрій Джелеп виборов у ваговій категорії до 61 кг, стала першою для України на цих змаганнях

«Наш спортсмен успішно здолав борців з Ізраїлю та Азербайджану, а у фінальному бою поступився дворазовому бронзовому призеру чемпіонату світу з Монголії», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Андрій Джелеп – борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи 2021 року. Народився у селі Тулуків Заболотівської громади. Спортсмен є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття ім. В.Федоришина і тренується під керівництвом заслуженого тренера України Івана Курилюка.