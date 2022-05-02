Клієнти ПриватБанку та американської платіжної системи Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями в інтернет-банкінгу «Приват24». Зокрема, це дозволить отримувати гроші з Payoneer прямо в «Приват24».

Як повідомила в понеділок, 2 травня, прес-служба «ПриватБанку», інтеграція Payoneer у «Приват24» дає користувачам такі можливості:

реєстрація користувача через «Приват24», авторизація в сервісі Payoneer з банківського застосунку, прив’язка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через «ПриватБанк»;

вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб і ФОП. Для фізичних осіб зарахування коштів відбувається цілодобово, а для фізичних осіб-підприємців – з 08:00 до 20:00 у робочі дні;

можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансах в доларах і євро для прийому платежів;

вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Зазначимо, що наразі платіжну систему Payoneer використовують 5 млн клієнтів по всьому світу. З допомогою Payoneer українці мають змогу отримувати платежі від закордонних контрагентів та виводити гроші на українські банківські рахунки.