«ПриватБанк» інтегрував «Приват24» з платіжною системою Payoneer
Економіка — Володимир Пиріг, 0 0
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Клієнти ПриватБанку та американської платіжної системи Payoneer відтепер зможуть користуватися новими функціями в інтернет-банкінгу «Приват24». Зокрема, це дозволить отримувати гроші з Payoneer прямо в «Приват24».
Як повідомила в понеділок, 2 травня, прес-служба «ПриватБанку», інтеграція Payoneer у «Приват24» дає користувачам такі можливості:
- реєстрація користувача через «Приват24», авторизація в сервісі Payoneer з банківського застосунку, прив’язка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через «ПриватБанк»;
- вивід коштів з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб і ФОП. Для фізичних осіб зарахування коштів відбувається цілодобово, а для фізичних осіб-підприємців – з 08:00 до 20:00 у робочі дні;
- можливість відкриття віртуальних/інтернет карток в процесі виводу коштів, миттєве отримання банківських реквізитів по балансах в доларах і євро для прийому платежів;
- вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.
Зазначимо, що наразі платіжну систему Payoneer використовують 5 млн клієнтів по всьому світу. З допомогою Payoneer українці мають змогу отримувати платежі від закордонних контрагентів та виводити гроші на українські банківські рахунки.
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