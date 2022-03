Найбільша дебетова електронна платіжна система світу PayPal дозволила українцям використовувати свій сервіс для здійснення покупок в інтернеті, перерахування грошей з-за кордону та виведення їх на українські банківські карти. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ввечері у четвер, 17 березня.

«PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз», – написав Федоров та оприлюднив лист від керівників PayPal.

«Мені приємно повідомити, що ми запускаємо сервіс, який дозволить українським клієнтам відправляти та отримувати Р2Р-платежі від друзів та родини і переказувати кошти з їхніх гаманців PayPal на кредитні або дебетові картки», – йдеться у листі-відповіді, який оприлюднив Федоров, за підписом СEO PayPal Дена Шульмана.

Михайло Федоров також подякував команді PayPal за те, що вона так швидко відреагувала на прохання українського уряду та підтримує українців під час війни.

«Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу», – написав Федоров.

Повідомлення українського міністра незабаром підтвердили і в PayPal, розмістивши відповідне повідомлення на офіційній сторінці сервісу у Twitter.

As the crisis in Ukraine deepens, PayPal is expanding our send and receive P2P payments services to help customers in #Ukraine send money quickly and securely to friends, family, and loved ones. More info here: https://t.co/8NI4Aq6Dqa