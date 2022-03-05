Найбільші у світі платіжні системи Visa і Mastercard у суботу, 5 березня, повідомили, що припиняють свою роботу в Росії.

За повідомленням прес-служби Visa, усі російські транзакції в межах цієї платіжної системи буде припинено впродовж найближчих днів. Це означає, що незабаром всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Росії.

У Visa наголосили, що це рішення зумовлене нічим не спровокованим нападом Росії на Україну.

Схоже повідомлення також опублікувала прес-служба Mastercard.

«Картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard. І будь-яка картка Mastercard, випущена за межами країни, не працюватиме у російських продавців чи у російських банкоматах», – сказано в повідомленні. У ньому також зазначається, що таке рішення зумовлено нападом Росії на Україну.

Водночас своїх російських співробітників компанія не звільнятиме і продовжуватиме платити їм зарплату.

Нагадаємо, після того, як Росія без будь-якої причини напала на Україну, ЄС і США ввели проти неї санкції, які покликані завдати руйнівного удару по її банківській системі.

Підсумки і хроніку десятого дня російсько-української війни читайтена ZAXID.NET.