Фрілансери у Росії не зможуть виводити гроші від іноземних замовників

Компанія Payoneer зупиняє свою роботу в Росії через діяльність її «агресивного уряду». Про це компанія повідомила у відповідь на звернення AIN.UA.

«Ми вирішили зупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії і завершити виконання своїх зобов’язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору. Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі», – кажуть в компанії.

Водночас у Payoneer кажуть, що гарантують українським клієнтам доступ до їх коштів, де б вони не перебували. Також компанія пообіцяла надати фінансовому допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні.

Payoneer – платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн перекази. Компанія входить у топ-100 компаній, що найбільш динамічно розвиваються у сфері фінансових послуг і користується попитом у фрілансерів, що працюють з іноземними замовниками у різних галузях. Штаб-квартира компанії розташована у Нью-Йорку.

Раніше свою роботу в Росії припинили або обмежили American Express, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union.

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