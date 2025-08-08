Рада Європейського Союзу погодила рішення про надання Україні четвертої виплати в межах програми Ukraine Facility. Ще понад 3,2 млрд євро спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. Про це повідомили пресслужби Ради ЄС та Міністерства фінансів України в п’ятницю, 8 серпня.

«Відповідно до вимог Ради ЄС до кінця першого кварталу 2025 року було передбачено реформаційні кроки, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами», – кажуть у Мінфіні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що рішення Ради ЄС є «потужним сигналом» довіри до курсу реформ в Україні й здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи.

Раніше повідомлялось, що четвертий транш фінансової допомоги Україні у рамках Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося через невиконання трьох із 16 необхідних реформ.

Довідка

Програму Ukraine Facility започаткували 27 лютого 2024 року рішенням Європейського парламенту. Вона передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

Наразі до держбюджету України вже надійшло 19,6 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. У 2025 році передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучили.

За понад три роки повномасштабної війни Європейський Союз надав фінансової допомоги Україні на суму 53,5 млрд євро.