До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС

У п’ятницю, 1 серпня, уряд ухвалив рішення про внесення змін до «Плану України» – плану реформ, необхідних для отримання грошей Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, деякі строки з плану потрібно було подовжити, а деякі скоротити.

«З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки – деякі з них подовжити, а деякі і скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків», – йдеться у повідомленні.

Міністр відзначив, що можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. При цьому обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед ЄС залишаються такими ж, як і були.

«Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану», – додав Соболев.

До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, адже Україна не виконала 3 з 16 необхідних реформ.