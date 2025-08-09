У селі Когути біля Новояворівська на Львівщині вже кілька років працює козина ферма Cozy Farm. Її заснували Андрій та Галина Маланчаки. Вони вирішили відмовитися від міського життя і в результаті створили не просто ферму, а популярне місце для екотуризму.

ZAXID.NET завітав до подружжя і подивився, як їм там господарюється.

Андрій та Галина переїхали в село Когути вісім років тому в серпні. Тоді їхній донечці Алітеї був лише місяць. За півтора року народився син Ян.

«Ми сюди вперше приїхали з візочком з маленькою Алітеєю. Це був сюрприз від чоловіка. Він усю дорогу не розказував, куди ми їдемо. Ми наче просто гуляли, нас ще по дорозі покусали бомки. Прийшли сюди, біля калини сіли погодувати Алітею. І тут Андрій каже: “Галинко, тут є хата, і ми тут можемо жити”. Я дуже здивувалася, адже ми дуже довго шукали хату в селі. Тут тоді була трава дуже висока, не було добре видно подвір'я, адже певний час тут вже ніхто не жив. І так ми сюди переїхали», – пригадує Галина.

Будинок у селі Когути Андрій та Галина орендують, однак вже будують стратегічні кроки щодо переїзду. Вони придбали ділянку в Лісновичах, приблизно за 3 км від теперішнього місця проживання.

«Хочеться краще розуміти, де ми працюємо, щоб це була наша власність. Тоді якось безпечніше вкладатися в це місце. Лісновичі – дуже мальовниче село, і там ми плануємо більш активно просувати екотуризм і кемпінг, аніж ферму і молоко», – ділиться планами Андрій.

Насамперед люди приїжджають до Андрія та Галини саме на козину ферму, а там зараз живе близько 80 кіз. Перевага локації в тому, що вона є максимально доступною: якщо хочете побавитися з козами – це не проблема. А живуть на фермі не лише кози, а й інші тварини.

«Алітея написала лист до Миколая, що хоче корівку. І одна з підписниць це побачила. У них якраз народилося телятко, і вони не мали для нього місця, тож запропонували нам. А овець ми поміняли на пару кіз, в сусідньому селі в одного діда. І так само кобилу Ляльку на кіз поміняли. У нас кози – це такі рогаті гроші», – розповідає Андрій.

Окрім того, на фермі для відвідувачів є розваги: батути, гойдалки, шатро, де проводять різноманітні події і майстеркласи, та навіть будинок на грушці. Дітям Андрія і Галини жити в селі дуже подобається.

«Любимо ходити босоніж, а особливо бавитися у болоті. Найбільше ми любимо ходити до кіз і давати їм сіно. А ще – ходити з ними пастися. Дід або тато випускає кіз гуляти і пастися. А ми, як кози, теж йдемо з ними», – кажуть діти.

Є відтепер на фермі і намет для кемпінгу, адже як вже згадувалося раніше, подружжя хоче розвивати екотуризм. У ньому можна лишитися переночувати. На території є невеличка кухня з холодильником, а головне – багато місця, щоб погратися з дітьми в ігри, каже Андрій.

Галина займається на фермі виготовленням сирів, які поки що можна придбати лише на фермі.

«У нас є кілька видів сиру. Рецептуру “Когутянського сиру” придумав Андрій: пробував різні рецепти і якось дійшов до цього, а назвав на честь нашого села. Також є фета і кисломолочний сир, з якого робимо намазку. Також у нас є співраця із “Доктор-шеф” з Новояворівська: ми відвозимо їм наш сир, і вони роблять з нього сирники», – розповідає Галина.

Сироварінню Галина вчилася самотужки. Раніше виготовляли більше різних видів, але зараз зосередилися на кількох, які виходять найкраще і які найбільше подобаються відвідувачам.

«Останнім часом я вже трохи втомилася. Можливо, через те, що у нас було дуже багато молока і я варила сир через день. Цей процес досить важкий і забирає багато часу, а в нас зараз ще й не все оптимізовано. Але ми виграли грант, тож у нас буде сироварня, де має бути камера для дозрівання сиру. Це все набагато спростить процес приготування сиру і покращить його якість», – розповідає Галина.

Рішення переїхати в село було спільним. Галина – родом з села, а Андрій часто в селі проводив літо. І вони обоє розуміли, що саме в селі для дітей є найкращі умови, які їм можуть дати батьки. І повертатися до міста вони не хочуть.

«Жодного разу не сумнівалися у своєму рішенні. Є певні нюанси, мінуси, які можна виправити, оптимізувати, але в селі занадто багато плюсів, щоб звідси переїжджати», – впевнено говорить Андрій.