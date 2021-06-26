Списані гроші обіцяють повернути до вечора

В суботу, 26 червня, у клієнтів «ПриватБанку» повторно списалися гроші з карток по операціях 23-24 червня. У банку стверджують, що це сталося через технологічний збій, а гроші обіцяють повернути до вечора, пише УНН.

«Не дуже багато (клієнтів постраждало – ред.), проблема була лише за деякими видами карток, але ми робимо все щоб якнайшвидше розв'язувати проблему, яка виникла через технологічний збій», – повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

За його словами, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій.

«Всі кошти повернуть до вечора», – зазначив Серга.

В соцмережах деякі клієнти скаржилися, що в них списало від ста до тисячі гривень.