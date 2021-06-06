В Україні шахраї розповсюджують шкідливе програмне забезпечення. Воно встановлює на комп’ютер віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні злочинцям сервери. Про це повідомила прес-служба Кіберполіції.

Як розповіли у відомстві, хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: «ви не сплатили податки. Деталі у файлі…», «на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…» А коли користувач завантажує архів у додатку листа, його комп’ютер чи смартфон інфікується вірусами.

«Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп’ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників», – зазначають у відомстві.

Наразі відомо, що такі листи розповсюджували, використовуючи нібито електронну поштову скриньку Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

Що робити, щоб не стати жертвою:

Не завантажуйте з Інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. За необхідності зверніться до відправника, аби уточнити, чи був факт відправлення листа із вкладенням. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів через електронну пошту;

перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертайте увагу на деталі. Краще утриматися від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо автор з невідомих причин змінив мову спілкування, тема листа є нетиповою для автора, а також повідомлення, що спонукають перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли;

обмежте можливість запуску виконуваних файлів;

періодично здійснюйте перевірку системи антивірусом та оновлюйте бази сигнатур;

використовуйте ліцензійні операційні системи та інше програмне забезпечення, яке періодично оновлюється;

регулярно здійснюйте резервне копіювання важливих файлів;

якомога частіше оновлюйте паролі доступу до важливих систем та використовуйте двофакторну автентифікацію.

Якщо ж ви вже постраждали від таких шахраїв, звертайтеся до Кіберполіції за формою зворотного зв’язку або за телефоном: 0 800 50 51 70.