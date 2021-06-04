Рівненське інтернет-видання «Четверта влада», яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, зазнало потужної DDoS-атаки, внаслідок чого сайт став фактично недоступним на тривалий час.

«Учора “Четверта влада”, де я працюю, опублікувала текст про витрати на весілля рівненського депутата та посадовця Святослава Стельмащука. Його офіційна зарплата – 11 тисяч гривень на місяць, а весілля коштувало, за нашими приблизними підрахунками, 1,5 мільйони гривень. Після публікації сайт ліг, вночі адміністраторка зуміла його пофіксити, але станом на зараз він знову недоступний», – повідомила у п’ятницю, 4 червня, редакторка текстів «Четвертої влади» Людмила Смоляр.

За словами адміністраторки сайту Наталії Онищенко, на сайт відбулася потужна DDoS-атака з використанням сотень IP-адрес зі всього світу.

Як нагадала Людмила Смоляр, восени 2020 року «Четверта влада»

також зазнала потужної DDoS-атаки після публікації про рівненського політика і бізнесмена, кандидата на посаду міського голови Рівного Віктора Шакирзяна. Шакирзян заснував партію «Рівне разом», а Стельмащук є його однопартійцем. Сам Шакирзян наразі обіймає посаду секретаря Рівненської міськради. Як зауважила Людмила Смоляр, осіння атака була не такою потужною.

Про Святослава Стельмащука відомо, що він також обіймає посаду начальника відділу контролю за використанням та охороною земель у Костопільському, Рівненському районах та м. Рівному ГУ Держгеокадастру у Рівненській області. Весілля 33-річного Стельмащука і 19-річної студентки відбулося 29 травня в люксовому готельно-ресторанному комплексі «Софія» на львівській трасі неподалік Рівного, в селі Велика Омеляна. На ньому були орієнтовно 170 людей, включно з чиновниками Держгеокадастру, які фігурують в антикорупційних журналістських розслідуваннях, йшлося у статті, після виходу якої видання зазнало потужної атаки.

Як уточнила Людмила Смоляр у коментарі ZAXID.NET о 12:50, сайт роботу відновив, але немає впевненості у тому, що це сталося на постійній основі.

Зазначимо, що у 2018 році редакцію «Четвертої влади» підпалили, а сервер викрали. Після того сайт відновлювали з нуля.