Телеканал «Прямий» видалив інтерв'ю екс-генпрокурора Юрія Луценка

Телеканал «Прямий» видалив з YouTube та Facebook запис інтерв’ю колишнього генерального прокурора Юрія Луценка ведучим Тарасу Березовцю та Пітеру Залмаєву, яке вийшло в ефірі телеканалу 28 травня, повідомив «Детектор.Медіа».

Прес-секретарка Луценка Лариса Сарган відмовилась прокоментувати ZAXID.NET причину видаленням відео інтерв’ю. Також не надали офіційних коментарів і у редакції «Прямого».

Водночас у плейлисті програми The Week на YouTube, у якій і був гостем Юрій Луценко, доступ до відповідного випуску програми заблокований.

На Youtube-каналі «Прямого», випуск програми The Week, у якій був гостем екс-генпрокурор Луценко, недоступний

Телеграм-канал «Телекошмар» оприлюднив уривки видаленого ефіру.

Зокрема у своєму інтерв’ю Луценко згадав про «плівки Медведчука». Він фактично підтвердив, що записи розмов, які фігурують у кримінальному провадженні щодо голови політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, правдиві.

Водночас Луценко заявив, що записи розмов Медведчука були зроблені таємно одним із посадовців Служби безпеки України. За його словами, у 2016-2019 роках генпрокуратура не знала про жоден із цих записів. Луценко також повідомив, що мав розмову зі своїм попередником — генпрокурором у 2014-2015 роках Віталієм Яремою, який також сказав, що нічого знав про записи.

«Ці плівки не були відомі і в СБУ. Взялися вони з рук людини, яка працювала на високій посаді в СБУ та записувала для себе. Наразі ця людина працює в Адміністрації президента України та використовує ці плівки у своїх політичних іграх», — наголосив Луценко і додав, що ця людина досі працює в Офісі президента.

Крім того, Луценко розповів, що під час президентських виборів в Україні зафіксував слова Медведчука, які «межували з державною зрадою», та відправив їх на експертизу.

«Без експертизи не можна пред’являти підозру, ні тим більше — обвинувачення. Після цього — зміна влади і на два роки все «замерзає». Два роки нікого це не цікавить. Єдине позитивне, що Зеленський зробив за два роки, — це скористався санкціями РНБО та рішеннями, які ще при Порошенкові Рада нацбезпеки ухвалила, та остаточно закрив три телеканали («112 Україна», Newsone та ZIK, — ред.)», — заявив колишній генпрокурор.

На записах розмов Медведчук неодноразово згадую про розмови із «головним»

Варто зауважити, що частина записів, які оприлюднили журналісти проекту Bihus.Info, вказують на зв'язки Медведчука з Петром Порошенком, бойовиками та російськими чиновниками. Зазначається, що Медведчук співпрацював з Порошенком від початку президентства. У розмовах він запевняв, що здатен впливати на президента України. Зокрема, він заявляв, що передасть погрози бойовиків Порошенку щодо імовірного знищення колони української бронетехніки, якщо її просування не зупинять.

Сам Медведчук, заявив, що вів переговори з бойовиками ОРДЛО, бо його на це вповноважили спершу в.о. президента Олександр Турчинов, а пізніше Петро Порошенко.