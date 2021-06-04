У п'ятницю, 4 червня, Служба безпеки України заблокувала масову кібератаку на комп'ютерні мережі українських органів влади. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

«Кіберфахівці СБУ виявили факти цілеспрямованого розповсюдження спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення. Замовники планували вразити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури», – повідомили правоохоронці.

Спецслужба заявила, що встановила, що на початку червня невідомі масово розіслали електронні листи із шкідливими вкладеннями. Зазначається, що у цих листах до держаних установ України підмінили адреси відправника. Їх відправляли, зокрема, нібито від управління патрульної поліції Києва.

У СБУ пояснили, що шкідливе програмне забезпечення із вкладень ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування, – ред.) на уражений комп'ютер.

«Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК. Встановлено контрольно-командні сервери , які в тому числі знаходяться на території РФ», – поінформувала СБУ.

Кіберфахівці СБУ рекомендують терміново перевірити інформаційно-телекомунікаційні системи, щоб у разі потреби оперативно вжити заходів.