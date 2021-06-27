«ПриватБанк» відновив роботу після технологічного збою та повернув кошти клієнтам, які були випадково списані через збій. Про це повідомили у прес-службі банку.

«Повністю відновили стабільну роботу системи та повернули кошти кожному клієнту. Наші колеги працювали не покладаючи рук, щоб виправити технічний збій. Ми докладемо всіх зусиль, щоб більше не траплялось таких ситуацій», – йдеться у повідомленні банку.

Як інформував ZAXID.NET, технологічний збій стався 26 червня. Клієнти банку почали скаржитися на повторне списання коштів. В інтернет-банкінгу українці побачили заборгування на своїй карті. Згодом речник банку Олег Серга підтвердив, що стався технічний збій.