В українській мові варто викорінювати кальки

Про вдалу ідею часто висловлюються «прийшло в голову». Але чи правильно так говорити, зʼясуємо у філологів.

На сайті «Мова – ДНК нації» зазначають, що фраза «прийшло в голову» є російською калькою. Українською правильно висловлюватись «спало на думку».

«Спадати (приходити, спливати) на думку – хто-небудь починає згадувати, думати про кого-, що-небудь, задумуватися над чим-небудь», – пояснюють мовознавці.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.