Львів'яни здобули срібну і бронзову медалі

Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із львівськими спортсменами, які посіли призові місця на Всесвітніх іграх. Кожен призер та його тренер отримали від міста грошову премію. Загалом за підсумками змагань Україна посіла третє місце і завоювала рекордні 45 медалей.

«У межах Програми надання премій талановитим та перспективним спортсменам і тренерам Львова Андрій Садовий вручив їм сертифікати від громади міста на знак подяки за такі високі спортивні здобутки», – повідомили у ЛМР.

Каратист Станіслав Горуна та його тренер за «срібну» медаль отримали по 35 тисяч гривень. Акробати Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Тарас Яруш та Юрій Савка і їхній тренер за завойовану «бронзу» нагороджені по 20 тисяч гривень кожен.

Призерів та їхніх тренерів нагородили преміями (фото Романа Балука)

Нагадаємо, Всесвітні ігри відбувалися 7-17 липня у Бірмінгемі (США). Це міжнародні комплексні змагання з тих видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор, їх проводять раз на 4 роки. Цього року Україну на іграх представила рекордна кількість спортсменів – 103. Серед них – 14 представників Львова (10 спортсменів та 4 тренери). На Всесвітніх іграх у 2022 році Україна здобула 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових і посіла третє загальнокомандне місце.

Призери Всесвітніх ігор із Львівщини також отримали премії від ЛОВА.