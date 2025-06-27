Фільм «Соціальна мережа»

Картина «Соціальна мережа» отримає сиквел. Сценаристом та режисером буде Аарон Соркін. Нагадаємо, перша частина, «Соціальна мережа», розповідала про заснування соціальної мережі Марком Цукербергом та показувала його у не надто привабливому вигляді. Її продовження говоритиме на ще гостріші теми, засновуючись на серії розслідувань The Wall Street Journal, зібраних у книгу «Файли Facebook», повідомляє Deadline.

Серія статей, що базується на тисячах сторінок внутрішніх документів, оприлюднених колишньою менеджеркою Фейсбук Френсіс Гауген, вийшла у жовтні 2021 року, викриваючи роботу найбільшої у світі соціальної мережі та численну шкоду, яку вона завдає. Серед іншого, вплив Фейсбука на фатальний штурм Капітолію 6 січня 2020 року. Саме ця подія стала головним джерелом натхнення для Соркіна.

«У Фейсбука має бути постійна напруга між зростанням і чесністю. Її немає. Є лише зростання. Якби Марк Цукерберг прокинувся завтра вранці і зрозумів, що за 120 млрд доларів не можна купити нічого такого, чого не можна купити за 119 млрд, то він би сказав: “То як щодо того, щоб я заробляв трохи менше грошей? Я покращу чесність і зменшу зростання”. Так, ви можете це зробити, замінивши одиницю на нуль», — вважає Соркін.

Соркін, один з найкращих голлівудських сценаристів», як режисер зняв фільми, як «Гра Моллі», «Суд над Чиказькою сімкою» та «Бути Рікардо».

Картина «Соціальна мережа» за сценарієм Соркіна базувалась на романі Бена Мезріча «Мільярдери мимоволі» та була поставлена Девідом Фінчером. Фільм зібрав 226 млн доларів у світовому прокаті та був номінований на 8 «Оскарів». У підсумку він переміг у 3 номінаціях, включно з нагородою для Соркіна за найкращий адаптований сценарій.

Дата старту виробництва ще не оголошена, після укладання угоди Соркін зосередиться на підборі акторського складу. У першому фільмі, нагадаємо, Марка Цукерберга зіграв Джессі Айзенберг (і отримав за це свій перший «Оскар»), тоді як роль співзасновника Фейсбука Едуардо Саверіна взяв на себе Ендрю Гарфілд.