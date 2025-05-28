23-25 травня У Львові відбувся V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа», який зібрав архітекторів, дизайнерів, культурних дослідників з усієї України та країн Європи. Однією з найважливіших дискусій стало обговорення проблеми з військовими похованнями в українських містах, зокрема, ситуацію з Національним військовим меморіальним кладовищем під Києвом.

Ця тема стосується всіх регіонів країни, що співзвучно з цьогорічною темою фестивалю: «Нас – 25». Вирішення ситуації експерти бачать у створенні інституції, відповідальної за військові поховання й проведення відкритих конкурсів з урахуванням думок і побажань ветеранів, членів сімей загиблих, істориків та експертів інших галузей.

Однією з найважливіших дискусій стало обговорення проблеми з військовими похованнями в українських містах

Під час обговорення на фестивалі архітектори, історики, військові та дослідники культури заявили про глибоку кризу в організації пам’яті про полеглих захисників. Після 10 років від початку бойових дій та, відповідно, перших загиблих військових, Україна досі не має жодної чіткої державної стратегії щодо військових меморіалів і, зокрема, національного військового кладовища.

Архітекторка, заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій назвала процес проєктування Національного військового меморіального кладовища прикладом провалених комунікацій.

«Зараз на Майдані Незалежності ветеран Сергій Янюк, який втратив у 2023 ногу, голодує, виступаючи проти будівництва меморіалу в такому вигляді. У відомому січневому зверненні громадськості до президента щодо Національного меморіалу прямо було наголошено: «замінили чесну конкуренцію круглими столами, що слугували лише імітацією широкого громадського та експертного обговорення». Але жодне з публічних звернень з підписами інтелектуалів, культурних діячів не отримало відповіді. Фактично, діалогу суспільства і держави на вкрай важливу і чутливу тему не існує», – нагадала архітекторка.

Військовослужбовець 128-ма окрема бригада територіальної оборони «Дике поле» Дмитро Нестека із позивним «Редактор» (Дніпро) описав реальний стан поховань на передовій як «архітектурну циганщину», де «кожен фігачить пам’ятник як може», а ритуал прощання взагалі не врегульований.

«Немає ритуалу, немає якоїсь норми, як треба – щоб оце обов’язково має бути, а вже інше – за бажанням, – вважає військовий. – Я розумію, що на сході деталі можуть бути одні, на заході – інші, на Поліссі – теж. Але має бути і щось єдине. Проте точно не «радянщина».

Історик та директор Меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета (Львів) вважає, що ані держава, ані експертне, архітектурне чи культурне середовище не готові до узгодження бачення меморіалізації – ні на рівні держави, ні на рівні місцевого самоврядування, ні на рівні фахового середовища.

«На превеликий жаль, навіть серед архітекторів, скульпторів, будівельників – одиниці взагалі розуміють, що таке військовий меморіал. А ще менше тих, хто справді усвідомлює, як він має функціонувати, як відбувається прощання, як рухається військовий катафалк, де стоїть салютна команда».

Він розкритикував проведення конкурсів на військові меморіали, в яких брали участь архітектори, що не мають жодного уявлення про ритуал.

«Мене складається враження, що вони ніколи раніше не були на церемоніях вшанування загиблих. Вони не бачили військових ритуалів, не знають, як має виглядати цей простір. У поданих проєктах – жодної думки про це немає». Шеремета вважає, що наявність єдиних символів і зрозумілої структури має дати кожному українцю зрозуміти, що це військове поховання.

Дослідниця військової меморіалізації, журналістка, авторка каналу «Обличчя незалежності» Дарія Гірна (Львів) додає, що однією з найглибших проблем є тотальна відсутність стратегічного та естетичного мислення з боку замовників. За її враженням, чиновники мислять утилітарно, в межах «швидкого проєкту», не розуміючи, що йдеться про естетику національної пам’яті, яка потребує глибини, поваги та складної архітектурної мови: «Для них це просто «вхід», «доріжка», «вивіска». Все – на рівні: швидко збудувати, швидко відкрити, і звітувати на Банкову».

Щодо проєкту Національного військового кладовища, який у 2023 році презентувало Мінветеранів, Гірна підозрює, що в ньому немає жодного осмисленого символу чи архітектурної мови, що апелювала б до української традиції чи сучасного досвіду війни: «Це просто умовна «алея», «вічний вогонь», «колони» – усе максимально формальне, зібране з шаблонів. Вони навіть не розуміють, що пам’ять має бути не декоративною, а такою, яка говорить, викликає емоцію, формує націю».

Ескізні рішення Національного військового меморіального кладовища

Усі спікери, серед яких також були архітектор, співзасновник ГО «Незнаному воякові» Іван Щурко, архітектор, один з авторів Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові Андрій Лесюк, зійшлися на думці, що без прозорих архітектурних конкурсів, широкого залучення експертів та уніфікованої символіки Україна ризикує збудувати не місця гідності, а місця забуття.

Системне усунення фахівців від процесу ухвалення рішень щодо меморіалізації загрожує не спільноті архітекторів, а майбутнім поколінням українців, вважає архітектор, співзасновник фестивалю «Вежа» Богдан Гой.

«Ми бачили багато разів, як влада сама приймає рішення про те, як має виглядати той чи інший об’єкт. На жаль, це дуже довго сприймалося як належне. Але меморіал полеглих військових – це занадто важливий для громади кожного міста об’єкт. Тут посадовцям варто зупинитися і все ж таки дослухатися до суспільної думки. Це більше, ніж автобусна зупинка чи фонтан. Меморіали будуть важливими для декількох наступних поколінь», – пояснює архітектор.

Рецепти виходу з ситуації архітектори бачать у проведенні відкритих конкурсів та систематизації єдиних норм, правил для конкурсів, догляду за меморіалами. Зокрема, навели приклади успішного проведення конкурсів в Україні. Так, в Чернівцях перший конкурс на пам’ятник культурному діячу Сидору Воробкевичу провалився, але другий – приніс якісний результат. У Львові місто провело архітектурний конкурс на міський меморіал, а також – ретельну роботу з родинами загиблих, зібравши їхні побажання, отримавши зворотний зв’язок, який був врахований у фінальному проєкті. Саме конкурси можуть закласти фундамент для розвитку культури меморіалізації в Україні, вважають експерти, дати молодим архітекторам досвід.

обговорювався досвід довгострокової стандартизації меморіалів за кордоном

Також обговорювався досвід довгострокової стандартизації меморіалів за кордоном, який може стати в нагоді в Україні. Так у США діє декілька установ, які опікуються похованнями американських військових всередині США та в інших країнах. Ці організації, як ABMC чи NCA визначили базові архітектурні принципи військових меморіалів (наприклад, неокласицизм) та створили єдину систему матеріалів, ритуалів, композицій. Важливо, що вони створені та підтримуються саме військовими – самі ветерани вирішують, як вшановувати пам’ять загиблих побратимів. Подібні установи є у Великобританії, Франції, Німеччині.

«Навіть у міжвоєнній Україні в умовах бездержавності діяло Товариство охорони військових могил, у якому працювали тисячі людей. Це була реальна система меморіалізації, організована без держави. А зараз, маючи державу, ми цього не створили», – нагадує Гірна.

Нагадаємо, V Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа 2025» відбувся у Львові. Темою цьогорічної події стало гасло «Нас – 25», що символізує об’єднання всіх регіонів України. Участь у фестивалі взяли архітектори, урбаністи, митці, студенти та дослідники з усієї країни, а також з Європи.

Фестиваль тривав три дні на трьох головних локаціях – Порохова вежа, Шевченківський гай і Свірзький замок – і включав лекції, перформанси, виставки, екскурсії, студентські воркшопи та мистецькі події.

Фестиваль організовує Львівська обласна організація Національної спілки архітекторів України. У 2025 році його директоркою стала Ангеліна Єфименко, а кураторкою мистецької програми – Зірка Савка.