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Меморіальний військовий цвинтар в межах села Гатне біля Києва за 1,75 млрд грн збудує компанія «Білдінг Юа», створена через день після оголошення тендера. Про це повідомляє сайт «Главком» з посилання на дані системи ProZorro.

Меморіальне кладовище під Києвом буде розраховане на 131,2 тис. могил і 5,2 тис. колумбарних ніш, де зберігатиметься прах українських героїв. Відстань до Києва від військового кладовища – 11 км.

Як йдеться у матеріалі, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва цінова пропозиція якого склала 1,75 млрд грн. Це на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Відомо, що I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більшу частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому».

Будівельні роботи цього етапу повинні бути завершені до кінця 2025 року, а перші поховання на кладовищі з’являться вже цієї осені.

Журналісти зазначають, що у документах, які були надані консорціумом, мали низку невідповідностей до тендерної документації замовника. Зокрема, там не було відповідних документів, що підтверджують наявність спеціалізованого обладнання для розпилу виробів з натурального каменю вулканічного походження (граніту та/або лабрадориту); бракувало документу, що підтверджує письмовий дозвіл загальних зборів консорціуму на укладання директором угод на суму понад 10 млн грн; неточності у документах щодо власності асфальтобетонного заводу. Також не вистачало антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

Організатори торгів дозволили усунути невідповідності до 31 липня, а вже 1 серпня у протоколі замовник зазначив, що «тендерна пропозиція консорціуму «Білдінг Юа» відповідає умовам тендерної документації».

«Главком» звертає увагу, що консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року, на наступний день після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Їй належало 9,8% статутного капіталу фірми. Наразі прізвища Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.