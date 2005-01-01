Проблему із видачею закордонних паспортів вирішать навесні 2018 року, – ДП «Документ»

Наразі у черзі на отримання — понад 600 тис. заявок

СуспільствоКатерина Чурилова, 23 грудня4700

До теми

Проблему із видачею закордонних паспортів вирішать навесні 2018 року, – ДП «Документ»
фото ілюстративне
У 2017 році українцям видали понад три млн паспортів для виїзду за кордон

Повністю вирішити проблему з видачею громадянам України документів для виїзду за кордон можливо навесні 2018 року. Про це повідомив прес-секретар ДП «Документ» Володимир Поліщук, пише «Інтерфакс-Україна».

За його словами, нове обладнання для поліграфкомбінату «Україна», який виготовляє паспорти, надійде найближчим часом. Це дасть змогу вдвічі збільшити обсяги друку закордонних паспортів до середини січня 2018 року.

«Нове обладнання для поліграфкомбінату вже через пару днів прибуде з Нідерландів в Україну, тиждень-два піде на його налагодження. Прогнозується, що вже в середині січня друкувати паспорти для виїзду за кордон стануть принаймні вдвічі більше», – зазначив Поліщук.

Він додав, що збільшення обсягів видачі документів вирішуватимуть також шляхом розширення мережі Центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Зокрема, наступного року планується відкриття таких центрів у Вінниці, Полтаві, Луцьку та Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що видача біометричних паспортів залежать від поліграфічного комбінату «Україна», де в черзі на друк перебувають понад 600 тис. заявок на документи.

Впродовж 2017 року замовники отримали від поліграфкомбінату 3,053 млн одиниць біометричних закордонних паспортів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Через несвоєчасне отримання біометричного паспорта львів'янин не поїхав у відпустку ZAXID.NET
В Україні подвоять потужності з виготовлення закордонних біометричних паспортів ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук