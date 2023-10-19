Кожен з готелів матиме по 40 номерів і люксів та власну концепцію

Проект Neom у Саудівській Аравії анонсував Leyja – свій п’ятий регіон, у якому буде дзеркальний готель від Шона Кілли, готель у формі скелі від Маріо Кучінелли та ступінчастий готель на скелі від Кріса ван Дуйна. Регіон розташовуватиметься у стародавній долині, яка починається на узбережжі Акабської затоки і над якою височіють гори висотою 400 м, пише Dezeen.

У Neom стверджують, що Leyja стане новим центром екотуризму класу люкс. Усі будівлі в цьому регіоні зводитиметься з повагою та в балансі з природою та будуть нейтральні з точки зору викидів вуглецю.

Кожен з готелів матиме по 40 номерів і люксів та власну концепцію. Вони будуть розміщені вздовж маршруту, що повторює форму долини, і починатиметься з готелю Adventure від Кріса ван Дуйна. Готель складатиметься з серії ступінчастих модулів, які прилягають до скелі, утворюючи консольні тераси та басейни. Серед його пропозицій буде лаунж просто неба, оздоровчий спа-центр і басейн просто неба.

Після готелю Adventure з’явиться готель Oasis, спроектований італійським архітектором Кучінеллою як скупчення геометричних утворень, що піднімаються зі скелі. Тут буде мінеральний сад і висячі сади, а також оглядовий майданчик і басейн на даху.

Третій готель Wellness складатиметься з двох вертикальних дзеркальних об’ємів, розташованих один проти одного, і матиме цілий поверх, присвячений здоров’ю. Вінчатимуть дзеркальні будівлі басейни на даху.

Гості трьох готелів Leyja зможуть досліджувати 73-кілометрову пішохідну стежку до гірськолижного курорту Trojena, іншого регіону Neom, і взяти участь у гірських і екстремальних видах спорту. У Neom стверджують, що 95% території регіону Leyja збережуть для природи.

Загалом у межах Neom планують збудувати 10 регіонів. Це найгучніший і найбільший проект, який зараз розробляється в Саудівській Аравії. Крім Leyja, вже презентували ще чотири регіони Neom: гірськолижний курорт Trojena, курорт на березі Червоного моря Sindalah, 170-кілометрове екомісто The Line та промисловий портовий район Oxagon у формі восьмикутника.

Neom є одним із найбільш суперечливих проектів у світі. Правозахисна група ALQST повідомила, що троє людей, яких виселили з території Неома, були засуджені до смертної кари, а на початку цього року експерти Ради ООН з прав людини висловили «тривогу» через неминучі страти. Саудівська Аравія зловживання заперечує.