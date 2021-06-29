Вулиця Бандери знову в епіцентрі скандалу. Цього разу не через бруківку, проблеми куди серйозніші. Там виявили критичну похибку у рівнях нової дороги. Її зробили чомусь на аж 35 сантиметрів нижче від потрібного. Тому на окремих частинах ремонту вулиці Бандери підрядник роботи призупинив, а на інших прорахунки будуть виправляти.

Як так сталось і що будемо з тим роботи проговоримо з гостями програми «Стінка на стінку». Активістом громадської організації «Зручне місто», урбанблогером Юрієм Тер-Арутюняном та директором ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олегом Шмідом.

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