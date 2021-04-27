У вівторок, 27 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий оглянув ремонтні роботи на вул. Степана Бандери. Адже днями окремі громадські діячі розкритикували вже виконані там роботи.

Завузькі хідники, нерівні бордюри та каналізаційні люки в лунках для дерев – і це лише частина зауважень громадської організації «Зручне місто». Також зауваження були і від колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплінського.

«Ми зібрали всіх проектантів. Ми уважно вивчили зауваження зі сторони громадських діячів і завдання – на всі ті зауваження дати мудрі відповіді. Те, що можна поправити, треба поправити. По деяких питаннях буде дискусія», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото ЛМР

Серед зауважень – вузькі хідники, широка проїжджа частина та масивна бруківка на вул. Професорській. Однак ця зона буде пішохідною, тут їздитимуть лише спецавтомобілі та екстрені служби.

«Тут планувалася пішохідна зона, відповідно треба робити дизайн пішохідної зони і змінити поверхню, яка є зручна для пішоходів. Очевидно, що ця груба бруківка буде забиратися. Також ці вузькі тротуари теж ліквідують», – пояснив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Впадають в око і встановлені в лунках для дерев каналізаційні люки. Однак так їх розмістили не для того, аби витіснити дерева, кажуть підрядники. А тому, що саме тут розташовані підземні комунікації. Лунки ліквідують, а натомість облаштують паркомісця. А дерева обіцяють посадити поруч.

«Якщо тут підключений каналізаційний випуск із будинку, а будинок вже є, йому більше сотні років, у нього там влаштована каналізація, то труба має виходити з будинку в цьому місці. Зрозумійте правильно, колодязь і каналізації не можна ставити будь-де, а дерева можна посадити з більшим ступенем свободи», – пояснює інженер компанії «Онур» Віктор Онищук.

Фото ЛМР

Поміж тим, ремонт вул. Степана Бандери активно триває. На ділянці від Чупринки до Антоновича вже монтують трамвайні плити та колію, також розпочали замощення. Натомість на відрізку від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА підрядник замінює інженерні мережі.

«Від Городоцької до повороту на Федьковича буде пішохідна зона. Тобто там ходитимуть мешканці і буде їздити тільки трамвай. Для руху автомобілів ця ділянка буде закрита», – розповіла директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

Зазначимо, що основні роботи на вул. Степана Бандери планують завершити до вересня 2021 року. Роботи проводить компанія «Онур».

Нагадаємо, що у вересні минулого року на реконструкцію закрили частину вул. Степана Бандери – від вул. Антоновича до вул. Чупринки. Цьогоріч у березні розпочали ремонт другої ділянки від вул. Городоцької до вул. Героїв УПА.

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