В Одесі Олександр Ганчев володіє агентством з працевлаштування A.Ganchev

Суд у Фінляндії оштрафував професора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку в Одесі Олександра Ганчева за незаконне стягнення грошей з українських працівників, що їздили на безкоштовні сезонні роботи. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Як йдеться, Олександр Ганчев, окрім викладання в університеті, з 2000-х років працює посередником з працевлаштування українців на фермах у Фінляндії.

Цьогоріч з’ясувалось, що Ганчев вимагав з кожного працевлаштованого ним українця по 60 євро за кожен місяць роботи. Окрім того, він погрожував працівникам втратою статусу біженця у разі відмови платити.

Фінський суд постановив, що ці гроші були незаконною оплатою за посередництво, адже згідно зі законодавством ці внески повинні сплачувати роботодавці, а не працівники.

У суді Олександр Ганчев заявив, що не бере гроші з працівників за організацію роботи у Фінляндії, а лише за консультації. Однак він визнав, що межа між працевлаштуванням і консультаційними послугами є дуже розмитою.

Під час спілкування з журналістами Yle професор заявив, що не визнає свою провину, адже вбачає в обвинуваченні змову.

Попри рішення суду, Ганчев все ще активно просуває свої послуги в соцмережах і має намір продовжувати роботу як і раніше. На сайті A.Ganchev HR Consulting and Recruitment вказано близько двадцяти фінських полуничних ферм та інших сільськогосподарських підприємств, з якими компанія співпрацює.

На сайті Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку йдеться, що Олександр Ганчев працює в системі вищої освіти з 2006 року. Зараз професор, доктор історичних наук читає дисципліни «Історія України та Історія української культури», а також «Історія України та державотворення».