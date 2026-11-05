На хабарі викрили завідувачку кафедри, професорку Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка

Івано-Франківський міський суд виніс вирок завідувачці кафедри, професорці, докторці мистецтвознавства Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Уляні Граб, яка одержала хабар 12600 грн за сприяння в позитивному захисті дисертації. Професорку визнали винною в хабарництві та покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн.

За матеріалами справи, завідувачка кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені Лисенка Уляна Граб була офіційним опонентом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації на присудження ступеня доктора філософії.

У грудні 2025 року вона надіслала науковому керівнику дисертантки номер банківської карти для переказу неправомірної вигоди за сприяння в захисті дисертації на тему «Культуротворча діяльність Верховного архиєпископа Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого в середовищі української діаспори другої половини ХХ століття».

Науковий керівник надала дисертантці номер мобільного телефону професорки. Того ж дня дисертантка переказала 12600 грн на банківську картку професорки, після чого зателефонувала їй, повідомила про переказ грошей та запитала, чи все буде добре із захистом дисертації. На це професорка повідомила, що має бути все добре.

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Наприкінці грудня 2025 року Уляна Граб проголосувала за присудження ступеня доктора філософії згаданій здобувачці.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала та розкаялася.

Суддя Дмитро Руденко визнав Уляну Граб винуватою у хабарництві (ч.1 ст.368 ККУ) та призначив їй покарання – штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, терміном на рік.