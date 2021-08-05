Проросійський екс-президент Ігор Додон з соратниками намагалися зберегти вплив на політичне життя Молдови

Апеляційна палата Кишинева зобов’язала Генеральну прокуратуру Молдови порушити кримінальну справу про спробу узурпації влади під час спроби призначити головою конституційного суду Бориса Лупашку представниками коаліції соціалістів колишнього президента Ігоря Додона та депутатів партії «Шор» у минулому складі парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на депутата від партії «Дія та солідарність» Серджіу Литвиненко.

Як повідомляється, прокуратуру зобов’язали порушити справу проти Ігоря Додона, як організатора та Бориса Лупашка, як співучасника. Тепер прокуратура Молдови зобов’язана порушити кримінальну справу щодо рішення депутатів минулого складу парламенту від Партії соціалістів та партії «Шор» призначити Бориса Лупашка суддею конституційного суду у квітні 2021 року.

Саме тоді у парламенті розгорталася політична криза навколо розпуску депутатів й саме від рішення конституційного суду залежало визнання обставини, які б дозволили надалі розпустити парламент. Зусилля тодішньої коаліції були спрямовані на те, щоб не допустити розпуск парламенту і визнати призначення голови конституційного суду Домніки Манолє незаконним, що поставило б під сумнів висновки суду.

Депутати від «Дія та солідарність» Вірджил Писларюк та Серджіу Литвиненко звернулися з цього приводу у Генеральну прокуратуру 24 квітня, проте тоді відмовилися порушувати справу за цими обставинами.

Як інформував ZAXID.NET, партія президентки Маї Санду впевнено перемогла на виборах у Молдові

Партія «Дія і солідарність» набрала 52,74% голосів і може сформувати монобільшість у парламенті. Цьому передувала тривала боротьба між нею та парламентом, в якій прибічники екс-президента країни Ігоря Додона перешкоджали реформам.

Врешті Конституційний суд Молдови визнав конституційним розпуск парламенту і неконституційним – надзвичайний стан, який тоді оголосили прихильники Додона в парламенті, аби не допустити проведення дострокових виборів.