Львівська прокуратура подала апеляцію на м’який вирок сутенеру-рецидивісту

Прокуратура Львівської області подала апеляцію на надто м’який вирок, який Личаківський суд дав 49-річному сутенеру-рецидивісту Дмитру Степанову. Суддя Назар Стрепко звільнив його від покарання, встановивши іспитовий термін три роки.

Як інформував ZAXID.NET Дмитра Степанова ще у 2014 році засудили за сутенерство у Харкові, однак він підписав угоду з прокурором про визнання невинуватості і його звільнили від покарання з іспитовим терміном три роки. Того ж року, відбуваючи іспитовий термін, він разом з шістьома співучасниками відкрив у нічних закладах «Какаду» та «Білий какаду» у Львові борделі, які у 2016 році викрила поліція. На початку 2018 року зі Стрепка зняли попередню судимість у Харкові і 8 серпня львівський суддя Назар Стрепко прийняв рішення дати сутенеру умовний строк п’ять років з іспитовим терміном три роки.

Як повідомила 17 серпня прес-служба прокуратури Львівської області, прокуратура подала апеляцію на вирок судді Назара Стрепка.

«Враховуючи, що покарання призначене судом обвинуваченому не відповідає ступеню тяжкості вчинених злочинів, через м’якість, прокуратурою області до апеляційного суду Львівської області внесено апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції», - повідомила прес-служба.

Додамо, що Дмитра Степанова судять за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти) та ч.3 ст.303 (сутенерство)КК України. Максимальне покарання за цими статями – п’ять років ув’язнення.

Нагадаємо, що борделі у стриптиз-клубах «Какаду» та «Білий какаду»Львові поліція викрила у жовтні 2016 року. Відомо, що організаторами було двоє осіб. У травні 2017 року за підозрою в організації діяльності борделів у затримали директора держпідприємства «Львівський завод ЛОРТА» Олега Погребняка, а згодом відпустили його під заставу 128 тис. грн.