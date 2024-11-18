Ділянку на території парку «Королівські Бескиди» незаконно вивели з державної власності

Господарський суд Львівської області 7 листопада задоволив позов прокуратури про повернення в державну власність земельної ділянки площею 2 га в межах національного природного парку «Королівські Бескиди» на Старосамбірщині.

Як розповіли у понеділок, 18 листопада, у прокуратурі Львівщини, рішення суду стосується земельної ділянки загальною площею 2 га, яка розташована в межах національного природного парку «Королівські Бескиди» та перебувала в постійному користуванні лісогосподарського підприємства «Галсільліс».

«Прокурори у суді довели, що спірна земельна ділянка відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру незаконно вибула з державної у комунальну власність. Також неправомірно було змінено її цільове призначення – віднесено до сільськогосподарських земель», – повідомили в прокуратурі.

Суд у повному обсязі задоволив позов прокуратури до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та до Стрілківської сільської ради Самбірського району та ухвалив повернути землю в державну власність. Рішення ще не оприлюднене в судовому реєстрі.