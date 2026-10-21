Ділянку з озером у селі Блищиводи повернули громаді

Жовківський районний суд за позовом прокуратури розірвав договір оренди майже 11 га землі зі ставком у селі Блищиводи Жовківської громади та зобов’язав ТзОВ «Рибальський край» повернути ділянку громаді.

Як повідомили у середу, 21 жовтня, у прокуратурі Львівщини, йдеться про земельну ділянку водного фонду в селі Блищиводи, понад 9,6 га якої займає ставок. У 2020 році товариство отримало її в оренду на 40 років для рибогосподарських потреб. Однак, як встановили прокурори, землю з водоймою передали в користування без проведення обов’язкових земельних торгів.

«Цьому передувало оформлення права власності на шлюз-регулятор – гідротехнічну споруду, за допомогою якої регулюють рівень води у ставку. Спочатку право власності на споруду зареєстрували за фізичною особою, а згодом її внесли до статутного капіталу товариства. При цьому належних документів, які б підтверджували законність набуття права власності на шлюз-регулятор, не було», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Саме після цього товариство отримало в оренду земельну ділянку разом зі ставком, оминувши процедуру земельних торгів.

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Прокурори встановили й інші порушення. Зокрема, договір оренди уклали лише щодо земельної ділянки, хоча ставок мали передавати в користування разом із землею як єдиний комплекс. Крім того, товариство не мало спеціального дозволу на водокористування.

Прокурори звернулися до суду про скасування державної реєстрації права власності на гідротехнічну споруду та визнання недійсними рішення про передачу землі й договору оренди. Також було заявлено вимогу про повернення ділянки з водоймою територіальній громаді.

14 жовтня суд ухвалив рішення, яким задовольнив позовні вимоги прокуратури. Рішення ще може бути оскаржене.

За даними з судового реєстру, рішення суду стосується ТзОВ «Рибальський край». За інформацією аналітичної платформи YouControl, товариство зареєстроване 6,5 років тому в Малехові. Засновниками вказані львів’яни Роман Фуц, Володимир Правосудов, Богдан Юрдига, мешканець Малехова Ігор Мисливець та мешканець Рави-Руської Віталій Зінько.