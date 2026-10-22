На одязі персонажа відео помітили характерний російський камуфляж

Освітня платформа Prometheus опинилася в центрі скандалу через проморолик програми «Ветеранське коло». Для зображення українського військового у відео використали картинку, на якій чоловік був одягнений у російську військову форму. Про це у середу, 21 жовтня, повідомив військовий Vortan Guns.

На одязі персонажа помітили характерний російський камуфляж, зокрема піксельний візерунок «ЕМР».

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«Дуже гарна ілюстрація того, хто працює з ветеранами. Люди далекі від війни настільки, що нездатні опізнати російську форму. В 2026 році», – написав у дописі військовий.

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Ілюстрація з відео Prometheus

Після хвилі критики Prometheus видалив ролик зі своїх офіційних сторінок і соціальних мереж та опублікував вибачення. У платформі визнали, що у ролику використали кілька стокових фото, а помилка стала наслідком недостатньої перевірки матеріалу перед публікацією.

«Мали побачити це ще до публікації, але не побачили. Це наша відповідальність. Такого кадру в комунакації Prometheus просто не могло бути. Відео вже зняли. Зараз змінюємо те, як будемо працювати з комунакаціями, особливо де є військовий контекст», – написали представники платформи у відповідь на допис Vortan Guns.

Співзасновник та CEO найбільшої української платформи онлайн-освіти Prometheus Іван Примаченко під дописом також зазначив, що вони відразу зняли це відео з публікації і працюють над змінами, щоб більше така ситуація не повторилася.

«Це наша помилка на відеомонтажі, перепрошую за це. Здається, найбільш епічний косяк з відео за 12 років роботи Prometheus. Відразу зняли це відео з публікації і внесемо зміни в процес, щоб така фігня не повторювалася. Але цей скріншот – погана ілюстрація того, хто ми є. Роками Prometheus робить про боно навчальні проєкти для Dignitas, Повернись Живим, Генштабу та інших на яких вчилося 200 000 військових, а також стипендійні програми для ветеранів. Це краща ілюстрація того, хто ми є», – наголосив Примаченко.

Prometheus – це найбільша в Україні платформа масових відкритих онлайн-курсів , яка надає безкоштовний та платний доступ до актуальних освітніх програм від провідних викладачів, університетів та компаній. Платформа пропонує понад 550 навчальних програм за різними напрямами: від ІТ, бізнесу та медіаграмотності до психологічної підтримки та підготовки до НМТ/ЗНО.

«Ветеранське коло» – це безоплатна програма професійного розвитку, психологічної підтримки та адаптації для ветеранів, ветеранок і їхніх родин, яку реалізує освітня платформа Prometheus за інформаційної підтримки Міністерства у справах ветеранів України.

Нагадаємо, 8 жовтня повідомляли, що власниця салону краси Beauty Studio Ірина Гуцол розкритикувала збір коштів для українських військових після вистави «Дівчата без комплексів», на яку вона прийшла разом з Ольгою Сумською. У дописі в Threads жінка заявила, що їй шкода, що театральні вистави закінчуються збором донатів на ЗСУ, додавши, що не проти благодійності, але вважає такі ініціативи надмірними.