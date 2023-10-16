Російській президент Владімір Путін та його пропагандисти, ймовірно, намагаються зменшити очікування значного просування Росії навколо Авдіївки в Донецькій області. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть «активну оборону» на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

На думку фахівців, характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як «активної оборони», а не «активних бойових дій» може бути спробою зменшити очікування значного російського просування.

«Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів», – ідеться у звіті.

За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі. На думку експертів, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову «епічну перемогу».

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що Кремль встановив окупантам нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області – це 31 грудня.