Протестувальники повністю заблокували міжнародну трасу біля Львова

Протестувальники вважають, що в такий спосіб можуть вплинути на рішення чиновників щодо Мурованської ОТГ

Мешканці кількох сусідніх зі Львом сіл перекрили трасу Київ-Чоп поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району, протестуючи проти приєднання діючої Мурованської ОТГ до майбутньої Львівської громади. Спочатку протестувальники періодичну пропускали по кілька автомобілів, але орієнтовно о 12630 повністю заблокували міжнародну трасу.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, акція почалась у середу, 26 лютого, близько 10:30. Приблизно 80 осіб ходили на пішохідному переході, при цьому через кожні 10 хвилин пропускали по кілька автомобілів. На трасі утворився затор. Протестувальники тримають плакати з написами «Руки геть від Мурованської ОТГ».

Близько 13:00 патрульні повідомили, що учасники акції повністю заблокували рух транспорту, відтак поліцейські регулювальники скеровують автомобілі через село Ямпіль.

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, Львівська ОДА скерувала 24 лютого у Кабмін перспективний план формування територій громад Львівської області, яким пропонується уряду затвердити Львівську ОТГ у форматі «великого Львова». Відповідно до проекту перспективного плану, об'єднана Львівська ОТГ включатиме, окрім Львова, ще 15 міст і сіл. Зокрема, ЛОДА наполягає на необхідності включення до складу Львівської ОТГ сіл Мурованської ОТГ, утвореної наприкінці 2017 року – Сороки-Львівські, Ямпіль, Гамаліївка і Муроване.