Пряма розстрочка від «Венето». Сон в руку

Пряма розстрочка від «Венето»

«Прийшов, побачив, придбав» – такий простий та зрозумілий алгоритм придбання сертифікованих товарів для здорового сну пропонує лідер національного ринку ортопедичних меблів – компанія «Венето». Пряма розстрочка від виробника – унікальний шанс легко купити те, що вам хочеться.

На жаль, сьогодні купівельна активність населення України далека від докризових часів. В умовах економічної нестабільності покупець стає більш вимогливим та уважно ставиться до витрат. При цьому, фінансова активність українців низька, адже рівень довіри до банків мінімальний. У такій ситуації провідні гравці ринків змушені шукати нові інструменти підвищення споживчого попиту.

Один з найбільш вдалих прикладів цього – пряма розстрочка від компанії «Венето». Цей зручний фінансовий інструмент дозволяє купувати всю лінійку товарів та меблів (вартістю від 5 000 до 30 000 грн) популярного бренду товарів для сну. Навіть якщо в даний момент ви не маєте усю суму коштів для здійснення покупки. Однак, на відміну від кредиту з «нульовою ставкою», така розстрочка звільняє не тільки від виплати відсотків, але й від комісій, страховок та інших прихованих платежів.

Ще один плюс – мінімальний пакет документів та найкоротші строки прийняття рішення. Зробивши перший внесок у розмірі 35% вартості товару, покупець виплачує залишок поетапно протягом року, що дозволяє контролювати свої витрати. Таким чином, пряма розстрочка дає можливість користуватися необхідним товаром прямо тут та зараз. Заради вашого здорового сну кращий національний виробник готовий підстелити м'який фінансовий «матрац», щоб вам було комфортно робити розумні покупки в «Венето».

Джерело: veneto.ua