П'яний поліцейський влаштував стрілянину в Черкасах

У ніч на 1 червня в Черкасах сталася бійка зі стріляниною, учасником якої став поліцейський. Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Інцидент стався біля кінотеатру «Мир», там сталася сутичка між співробітниками поліції та місцевими жителями.

За словами очевидців, правоохоронці спробували вирішити конфлікт за допомогою травматичної зброї і почали стрілянину. Медогляд показав в одного з нападників 1,6 проміле алкоголю.

За словами представника ГУ НП у Черкаській області Дмитра Грищенка, уночі в поліцію дійсно надійшов виклик про бійку зі звуками пострілів. Прибулі на місце правоохоронці встановили причетних до стрілянини, одним з них виявився співробітник поліції Черкаської області, який на момент події перебував на лікарняному.

На цей час призначене службове розслідування, на період якого поліцейський відсторонений від роботи. Також за цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження.