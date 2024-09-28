28 вересня 2024 року могло би виповнитися 100 років видатному італійському акторові Марчелло Мастроянні.

Його кар'єра охоплює понад шість десятиліть, а фільмографія налічує понад 100 фільмів. Він працював з багатьма відомими італійськими режисерами, Мікеланджело Антоніоні та Лукіно Вісконті. Геніальний Федеріко Фелліні називав його своїм альтер его. Саме у Фелліні Мастроянні зіграв найвідоміші свої ролі. Проте і у інших режисерів він був найкращим.

П'ять найкращих фільмів за участю Марчелло Мастроянні

«Солодке життя»

La dolce vita, режисер Федеріко Фелліні, 1960

Це один із найвідоміших фільмів Фелліні, в якому Марчелло Мастроянні грає роль Марчелло Рубіні, репортера, що вишукує таємниці знаменитих римлян. На своєму шляху він зустрічає кількох колоритних персонажів, таких як прекрасна Сільвія та нав'язливий репортер Папараццо (саме з прізвища цього персонажа пішла ця назва). Але герой ні з ким не затримується надовго, продовжуючи свій шлях на самоті.

«Ніч»

La Notte, режисер Мікеланджело Антоніоні, 1961

Другий фільм у «трилогії відчуження» Антоніоні, до якої також увійшли «Пригода» та «Затемнення». Марчелло Мастроянні та Жанна Моро грають пару, Джованні та Лідію. Джованні успішний письменник, а Лідія багата спадкоємиця, але їхній шлюб розпався через кризу Джованні. Джованні шукає розради з красунями на одну ніч, а Лідія блукає, адже її цікавить життя маргінального світу.

«Розлучення по-італійськи»

Divorzio аll'Italiana, режисер П'єтро Джермі, 1961

Марчелло Мастроянні грає Фердинандо, який загруз у шлюбі зі своєю непривабливою дружиною Розалією. У цей час всі його думки зайняті молодою і набагато привабливішою кузиною Анжелою. І коли він дізнається, що їхні почуття взаємні, починає працювати над хитромудрим планом. Справа в тому, що розлучитися в Італії в 50-ті роки було дуже складно, він вирішує покінчити з дружиною. Але для вбивства потрібен мотив.

«Вісім з половиною»

8 ½, режисер Федеріко Фелліні, 1963

Фільм, який часто називають найкращою роботою Фелліні, це кіно про кіновиробництво та режисуру. Марчелло Мастроянні в ролі Гвідо Ансельмі, відомого італійського режисера, який щосили намагається зняти свій наступний фільм, свого роду науково-фантастичне оповідання. Усі неприємності Гвідо йдуть від нестачі натхнення. Він починає дурити продюсерів та акторів, навіть не знаючи, де він планує знімати фільм. Ця криза ідентичності, поряд із зростанням проблем у шлюбі, створюють конфлікт у цьому шедеврі. Назва фільму – це відсилка до 8 фільмів та одного, знятого у співавторстві, які Фелліні зняв на момент роботи з «8 ½».

«Шлюб по-італійськи»

Matrimonio all'italiana, режисер Витторіо Де Сіка, 1964

Блискучий дует Софі Лорен та Марчелло Мастроянні фільмі на основі комедії Едуардо де Філіппо «Філумена Мартурано» (1946).

Доменіко Соріано (Марчелло Мастроянні), досить багатий бізнесмен, під час бомбардуваня Неаполя знайомиться з дуже симпатичною молоденькою повією Філуменою Мартурано (Софі Лорен). Через кілька років, уже після війни, вони зустрічаються знову. Тепер він забирає її з публічного будинку і поселяє у найнятій квартирі, навіть з прислугою. Філумена закохана в Доменіко, та чи зможе покохати її він …