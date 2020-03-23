П’ять львівських швейних підприємств перепрофілювали на пошиття захисних костюмів та масок

Швейне підприємство «Авіації Галичини» наразі шиє маски для працівників холдингу, згодом планують на продаж

У Львові п’ять підприємств долучились до пошиття захисних масок та костюмів. Обласний координаційний штаб надав їм лекала для масового виробництва захисного одягу в умовах карантину і поширення пандемії.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, до виробництва долучились ТзОВ «Маріо», яке спеціалізується на пошитті спецодягу, та підприємства, що виготовляють уніформу та одяг: «Самбай», «Жива» та «Юлінде». Окрім того, підприємство «Стронг» нашиває альтернативні маски.

«Ми створювали лекало із того зразка, який нам дали на обласному штабі. Цим лекалом поділились із підприємствами. Раніше вони таких спеціалізованих костюмів не шили», — повідомила радниця міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради Вікторії Довжик.

До виробництва захисних товарів залучили окремі бригади підприємств, а частина трудового колективу вже перебуває на карантині або у відпустці.

Більшість цих захисних костюмів вже оплатили благодійники. Серед них Вікторія Довжик назвала компанію «Барком», мережу магазинів «Родинна ковбаска», «Форум Львів», «Глобус». Захисне спорядження передадуть тим працівникам, які в час карантину продовжують виконувати свої обов'язки.

Співзасновник холдингу «!Fest» Юрко Назарук повідомив, що «Авіація Галичини» також запустила виробництво одноразових масок. Десять швачок можуть пошити по чотири тисячі захисних масок на день. Однак ними спочатку планує забезпечити своїх працівників та партнерів, а згодом передати на продаж.

«Ми як компанія з того не заробляємо, але нам критично важливо, щоб наші люди мали хоча б мінімальний підробіток. Та й зрештою всі решта мали необхідні маски», — написав Юрко Назарук у фейсбуці.

Загалом львівський бізнес скерував на допомогу у боротьбі із поширенням коронавірусу 18,5 млн грн. Також на ці потреби виділено значні кошти з місцевих бюджетів. Загальна сума з різних джерел становить 308,570 млн грн.