У Лос-Анджелесі вручили премію «Еммі» – одну з найпрестижніших нагород, які можуть отримати серіали. Ми обрали п’ять, які стали тріумфаторами цьогорічної премії. Ми зупинились саме на серіалах, тобто на тих проєктах, які або уже мають кілька сезонів, або отримали продовження.

«Пітт» (The Pitt, HBO Max)

Медична драма від режисера Р. Скотта Геммілла досліджує складні щоденні виклики, які мають медичні працівники в сучасній Америці. У піттсбурзькій лікарні вони стикаються з особистими кризами, політикою на робочому місці та емоційними навантаженнями, пов’язаними з лікуванням тяжкохворих пацієнтів. Головну роль зіграв Ноа Вайль, який грав лікаря Джона Картера у культовій «Швидкій допомозі» (1994-2009). Серіал названо найкращим драматичним серіалом року, а Ноа Вайл отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі. Наразі вийшов пер9ший сезон. Другий обіцяють у січні 2026.

«Студія» (The Studio, Apple TV+)

Головний переможець «Еммі 2025» – «Кіностудія». 13 перемог – рекорд в історії церемонії серед нових комедій. Зокрема, він став найкращим комедійним серіалом, а Сета Рогена назвали найкращим актором у комедійному серіалі. Це серіал про Голлівуд з численними зірковими камео (Мартін Скорсезе, Шарліз Терон, Рон Говард та багато інших). Сет Роґен грає новопризначеного керівника кіностудії. Відчайдушно прагнучи отримати схвалення знаменитостей, він і його виконавча команда в Contіnental Studіos повинні поєднувати корпоративні вимоги з творчими амбіціями, намагаючись утримати кінематограф на плаву й зберегти його актуальність. Серіал уже продовжений на 2-й сезон.

«Розрив» (Severance, Apple TV+)

Одним із режисерів серіалу є відомий актор Бен Стіллер. Психологічний трилер зібрав зоряний акторський склад. У серіалі задіяні Патриція Аркетт, Джон Туртурро, Крістофер Вокен. Технологічна корпорація Lumon Industries використовує медичну процедуру «розриву», щоб відокремити неробочі спогади деяких своїх співробітників від їхніх робочих. Один «розірваний» співробітник, Марк, поступово розкриває злочинну змову. Серіал стартував у 2022 році, уже вийшло два сезони шоу. 21 березня 2025 року серіал було продовжено на третій сезон.

«Хитрощі» (Hacks, HBO Max)

Прославлена королева стендап-комедії в Лас-Вегасі Дебора Венс змушена оновити свій застарілий імідж, щоб залишитися на сцені казино «Пальметто». Зі схожими труднощами стикається талановита комедійна сценаристка. Ава Деніелс позбавляється роботи через скандальний твіт і репутацію егоїстки. Доля зводить їх разом, коли Ава стає новою сценаристкою Дебори, і між ними зав'язується несподівана дружба. Разом вони сподіваються вирішити особисті та професійні проблеми. У головних ролях ‒ Джин Смарт (найкраща акторка у комедійному серіалі) та Ганна Ейнбіндер. Серіал стартував у 2021 році, уже вийшло 4 сезони.

«Кульгаві коні» (Slow Horses, Apple TV+)

Серіал «Кульгаві коні» з Ґері Олдменом у головній ролі є шпигунським трилером, де Олдмен грає Джексона Лемба, спецагента, скандаліста та п'яницю. Він є деспотичним босом відділу британської розвідки, куди відправляють усіх агентів, які чимось завинили. На них ще не поставили остаточний хрест, але вже перевели з престижних відділів у маленьку та брудну контору на околицях Лондона. Майже кожен співробітник сподівається на раптові зміни, щоб повернутись до серйозної роботи. Проте одного разу відділ отримує другий шанс, тож їхні нудні будні стають значно цікавішими. У 2025 році виходить 5-й сезон, а потім Лемб та його агенти повернуться у 6-му сезоні. Серіал засновується на серії романів письменника Міка Геррона.