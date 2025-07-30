Усі ми в дитинстві любили казки. Особливі спогади викликають старі німецькі екранізації улюблених казок, які пахнуть плівкою, старовинними декораціями та ностальгією. ZAXID.NET пропонує добірку казок, які багато хто пам’ятає з дитинства завдяки затишній і чарівній атмосфері, наївності та чарам.

«Три горішки для Попелюшки» (1973)

Королівський спадкоємець мало цікавиться політикою чи шлюбом, тому його батьки влаштовують бал, щоб знайти йому достойну пару. Якось на полюванні він захоплюється таємничим і зухвалим юнаком, який стріляє з арбалета та перевершує його. Ним виявляється Попелюшка, чия мачуха позбавила її спадщини батька і змусила стати хатньою робітницею. Найближчим другом Попелюшки є кінь її батька, який допомагає їй виконувати бажання завдяки трьом чарівним горішкам.

«Принцеса-гусівниця» (1989)

Екранізація казки братів Ґрімм, що оповідає про принцесу Ауринію, яка вирушає в подорож, щоб скріпити союз двох королівств. Зла принцеса Ліза змушує Ауринію помінятися ролями, однак принц це помічає. Лізу карають, а Ауринія святкує весілля.

«Співоче, дзвінке дерево» (1957)

Принц вирушив на пошуки дерева, що співає і дзвенить, бо таким було бажання принцеси, яку він любить. Йому вдається знайти його у злого карлика, який погоджується віддати йому деревце, але за однієї умови: він повинен завоювати любов принцеси. Принцеса відмовляє йому, і принц приречений продовжувати своє життя в шкірі ведмедя в королівстві злого карлика. Однак принцеса робить все, щоб звільнити принца від злого прокляття.

«Білосніжка» (1961)

Екранізація казки братів Ґрімм, в якій збережений класичний сюжет. Ненависна ревнивою та кровожерливою мачухою Білосніжка тікає від замаху на вбивство та шукає притулку в лісі з сімома добрими гномами. Відчуваючи, що вона нарешті в безпеці, Білосніжка приймає переодягнену королеву у своєму домі. Однак ця зустріч матиме фатальні наслідки.

«Румпельштильцхен» (1960)

Ще одна екранізація казок братів Ґрімм. Коли мірошник похвалився, що його дочка Розмарі вміє прясти золото з соломи, король наказав привести їх до свого замку, вимагаючи доказів. Завдяки допомозі невідомого чоловіка Розмарі вдалось перетворити солому на золоту, після чого з нею одружився король. Коли у них народилась дитина, загадковий чоловік з’явився знову з вимогою віддати її йому.

«Спляча красуня» (1971)

Король і королева планують пишний бенкет, щоб відсвяткувати народження довгоочікуваної доньки Дорнрьошен. Вони запрошують не лише придворних, а й фей, щоб ті могли дарувати принцесі багатство та чесноти. Але фей тринадцять, а золотих тарілок лише дванадцять, тому король вирішує не запрошувати фею Працьовитості. Розлючена, вона прибуває на свято та проклинає дитину: у 15 років вона вколе палець об веретено та помре. Намагаючись запобігти дії прокляття, король наказує спалити всі веретена в королівстві. Але ніщо не може зупинити прокляття феї Працьовитості.