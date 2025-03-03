Учні позмагаються з ровесниками з різних країн у США

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» провели науково-технічний конкурс «Eкo-Техно Україна» для відбору обдарованих школярів, що візьмуть участь у міжнародній науково-технічній виставці Regeneron ISEF-2025. Про це повідомляє МОН.

На всеукраїнському конкурсі «Eкo-Техно Україна» обрали пʼять школярів, обдарованих в різних сферах науки і техніки. Вони представлять Україну на Regeneron ISEF, яка відбудеться 10-16 травня у м. Колумбус (США).

Категорія «Енергетика: cтійкі матеріали та дизайн»

Мешков Тимофій Денисович, учень 11 класу Харківського ліцею №55. Тема проєкту: «Концепція захищеної енергосистеми».

Категорія «Системне програмне забезпечення»

Грищук Дмитро Сергійович, учень 11 класу Житомирського ліцею №21. Тема проєкту «Медіасервіс з ефективним багаторівневим підходом до передачі потокового відео».

Категорія «Поведінкові та соціальні науки»

Кориневська Ірина Борисівна, учениця 10 класу Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука. Тема проєкту «Розробка та впровадження «Memory board» – ейдетичного нейротренувального комплексу з інтегрованими цифровими заняттями як засобу розвитку когнітивних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах воєнного стану».

Категорія «Інженерія навколишнього середовища (ENEV)»

Терміта Данило Андрійович, учень 10 класу ДП «Гранд-Ліцей» приватного навчально-виробничого підприємства «Гранд» м. Києва. Тема проєкту: «Дослідження впливу конструкційних параметрів гідромеханічної системи перетворення енергії на вихідні електричні характеристики»

Категорія «Науки про тварин»