Бої гладіаторів вважалися головною розвагою в Стародавньому Римі. Не дивно, що сцени жорстоких поєдинків містяться у багатьох фільмах про античність. Саме зараз у прокаті – епічний фільм Рідлі Скотта «Гладіатор ІІ». Подивились? Замало? Нічого страшного. Пропонуємо ще п’ять картин, де йдеться про бій за власне життя.

«Спартак»

Spartacus, 1960, режисер Стенлі Кубрик

Класика жанру від легендарного Стенлі Кубрика. Монументальний історичний фільм у жанрі пеплум, в основі якого лежить історія повстання рабів під проводом раба і гладіатора Спартака (Кірк Дуглас) проти Римської республіки. Окрім Дугласа тут зіграли Лоуренс Олів’є, Пітер Устінов та інші.

Фільм отримав чотири премії «Оскар», проте не зміг зібрати достатньо грошей. Тож саме він знаменує собою завершення популярності фільмів у жанрі «пеплум» (псевдоісторичні картини про античну історію), так популярні у Голлівуді. Особливо в часи панування цензури. Саме цей жанр, проте на новому рівні, відродив у 2000 році Рідлі Скотт своїм «Гладіатором».

«Гладіатор»

Gladiator, 2000, режисер Рідлі Скотт, на головному фото

Звичайно ж, ця добірка не могла обійтися без шедевра Рідлі Скотта, головного фільму на цю тему та володаря п'яти «Оскарів». Історія про генерала Максимуса (Рассел Кроу), який стає жертвою інтриг сина імператора Коммода (Хоакін Фенікс) і дивом уникає смерті. Він втратив усе: сім'ю, гроші, волю. Тепер Максимус має лише один шанс на порятунок – стати найкращим гладіатором у Римі та вбити головного ворога.

Ми 24 роки чекали на продовження, нарешті його можна побачити у кінотеатрах. І порівняти, звісно. Перший «Гладіатор» має набагато більше особистого, його герої складніші, а сценарій сильніший. Проте друга частина видовищніша та динамічніша. І щоб не мордуватися з вибором, є сенс подивитись обидві.

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«Останній гладіатор»

Held der Gladiatoren, 2003, режисер Йорго Папавасіліу

Цікавий приклад, коли кіно про гладіаторів знято не у Голлівуді, а у Німеччині. Більшість ресурсів пішла на створення реальних декорацій та постановку боїв, а не на спецефекти.

Германіус (Штефан Горнунг), що походить зі знатного роду, після смерті батьків потрапив у полон до римлян. Він бачить, як його брат гине від меча вільного гладіатора Лагоса. Він випадково дізнається, що його сестра закохана в цього безсердечного вбивцю. Йому доведеться зіткнутися з непростим моральним вибором, здобути свободу та залишитися при цьому доброю людиною. Але чи може така доля чекати на гладіатора?

«Помпеї»

Pompeii, 2014, режисер Пол Андерсон

Фільм-катастрофа, який поєднує в собі історію кохання гладіатора та доньки заможного римлянина. На шляху закоханих – чимало перешкод. Насамперед йдеться про різне соціальне становище. Дівчина має стати дружиною сенатора. Але усе змінює Везувій, адже його лава знищує на своєму шляху усе живе. У головних ролях – Кіт Герінгтон, відомий насамперед за «Грою престолів», Емілі Браунінг («Американські боги»), Кіфер Сазерленд («Меланхолія»).

Фільм не викликав особливого захоплення, проте візуальні ефекти та сцени гладіаторських боїв тут на висоті.



«Геракл: Початок легенди»

The Legend of Hercules, 2014, США, режисер Ренні Харлін

Геракла, який пішов проти волі вітчима, відправляють у вигнання. В рабстві він дізнається, що є сином Зевса. Геракл знаходить небачену владу і звільняє поневолений народ Єгипту. А паралельно він встигає ще й врятуватися від рабства, з'ясувати стосунки зі своїм батьком Зевсом, перемогти лева, гідру та інших міфічних персонажів, які добре знайомі нам за уроками літератури.

Актор Келлан Латс, відомий за серією фільмів «Сутінки», перетворюється на напівбога-напівлюдини, наділеного великою силою.