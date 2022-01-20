Сім'ю з п'яти осіб шпиталізували з отруєнням чадним газом

У квартирі чотириповерхового будинку на вул. Городоцька, 297 у Львові п’ятеро людей отруїлись чадним газом. Випадок трапився ввечері 19 січня.

Серед постраждалих – двоє дітей віком 8 і 15 років. Усіх доставили у медзаклади, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

У міській раді уточнили, що серед постраждалих 44-річна жінка, 57-річний чоловік, 36-річна жінка та два хлопці віком 8 і 15 років. Дорослих доставили в обласну клінічну лікарню, діти – у дитячій лікарні. Їхній стан оцінюють як середнього ступеня важкості, лише 15-річний підліток – у важкому стані.

У квартирі є газова плитка та колонка. До з’ясування обставин причин отруєння у квартирі припинили подачу газу.

Загалом, за інформацією мерії, за неповний січень у Львові трапилося вже 6 випадків отруєння чадним газом, в яких постраждали 16 мешканців, 1 людина загинула.