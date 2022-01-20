П’ятеро людей отруїлись чадним газом у львівській квартирі
У квартирі чотириповерхового будинку на вул. Городоцька, 297 у Львові п’ятеро людей отруїлись чадним газом. Випадок трапився ввечері 19 січня.
Серед постраждалих – двоє дітей віком 8 і 15 років. Усіх доставили у медзаклади, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
У міській раді уточнили, що серед постраждалих 44-річна жінка, 57-річний чоловік, 36-річна жінка та два хлопці віком 8 і 15 років. Дорослих доставили в обласну клінічну лікарню, діти – у дитячій лікарні. Їхній стан оцінюють як середнього ступеня важкості, лише 15-річний підліток – у важкому стані.
У квартирі є газова плитка та колонка. До з’ясування обставин причин отруєння у квартирі припинили подачу газу.
Загалом, за інформацією мерії, за неповний січень у Львові трапилося вже 6 випадків отруєння чадним газом, в яких постраждали 16 мешканців, 1 людина загинула.