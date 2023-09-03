У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права на відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу/третю освіту. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії «Слуга народу» Федір Веніславський в ефірі телемарафону передає Укрінформ.

За його словами, близько 60 тис. чоловіків використали навчання для ухилення від призову. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити таку схему ухилення.

«Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019 – 2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. осіб. У 2022 році таких студентів стало 106 тис. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тис.. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову», – сказав Веніславський.

За його словами, деякі ВНЗ відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроект, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.

«Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли», – пояснив депутат.

Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Ініціативу щодо мобілізації чоловіків, які здобувають другу вищу освіту, також підтримав голова профільного комітету ВР Сергій Бабак.

«Є два види ухилянтів. Перші дають хабарі та отримують фіктивні довідки. Другі використовують цілком законний спосіб – вступають на другу, третю тощо освіту», – сказав він, пише ZN.ua.

Бабак зауважив, що з тих 60 тис. чоловіків, які «раптово» вирішили здобувати іншу спеціальність, можна сформувати 13 бригад.