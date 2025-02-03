1460 переміщених сімей зможуть отримати кредит на купівлю житла

Адміністративна Рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) погодила рішення про виділення додаткових 150 млн євро на два житлові проєкти в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України в понеділок, 3 лютого.

Зазначається, що 50 млн євро з цієї суми спрямують на фінансування нового проєкту пільгового кредитування для внутрішньо переміщених українців. Завдяки проєкту 1460 сімей зможуть отримати кредит на купівлю житла через Держмолодьжитло на вигідних умовах.

Умови пільгової іпотеки на житло

фіксована ставка в 3% річних;

термін кредиту до 30 років;

мінімальний перший внесок 6% від вартості житла;

житло обирає сам позичальник.

Також Банк розвитку Ради Європи додатково виділить 100 млн євро на проєкт «HOME: Компенсація за знищене житло». Українці, чиє житло було знищене внаслідок війни, зможуть отримати сертифікати на придбання нового. Особливо це стосується учасників бойових дій, людей з інвалідністю та багатодітних сімей.

На виділену суму вдасться придбати 2000 житлових сертифікатів. Таким чином близько 5700 українців отримають компенсацію за знищене житло, зауважують у міністерстві.

Як отримати сертифікат у межах проєкту HOME

Громадяни можуть подати запит на отримання компенсації за пошкоджене житло через послугу «єВідновлення» у мобільному застосунку «Дія». Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката опрацьовуватиме та схвалюватиме спеціальна Державна комісія з компенсації.

За даними Мінфіну, у 2024 році Україна отримала перші 100 млн євро від БРРЄ на фінансування проєкту HOME. Наразі понад 5000 громадян вже отримали нове житло, близько 1643 об’єктів нерухомості придбали коштом цього фінансування.