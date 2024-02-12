Постанова дозволяє у майбутньому передавати російські гроші на відбудову України

Рада Європейського Союзу ухвалила постанову, яка уможливлює передачу Україні прибутків із заморожених в Європі російських активів. Зокрема, рішення стосується прибутків з депозитів заморожених резервів російського Центробанку, повідомили у прес-службі Європейської ради у понеділок, 12 лютого.

«Зокрема, Рада вирішила, що центральні депозитарії, які володіють понад 1 млн євро активів Центробанку Росії, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки готівки, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС, а також повинні окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, центральним депозитаріям забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком», – йдеться у поясненні Євроради.

Постанова щодо депозитаріїв російського Центробанку відкриває шлях Раді прийняти рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету Євросоюзу, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України та її післявоєнного відновлення. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Українського фонду, щодо якого Рада та Європейський парламент досягли попередньої згоди 6 лютого 2024 року.

Нагадаємо, 6 лютого Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди навколо нового механізму підтримки України коштом створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу. Гроші планують виділяти чотири наступні роки.

Раніше, 1 лютого, Євросоюз ухвалив рішення щодо виділення для України 50 млрд євро. Це – 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд євро у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років. Ці кошти мають підтримати макрофінансову стабільність, сприяти відновленню та модернізації України під час євроінтеграції.