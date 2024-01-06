Володимир Зеленський вважає, що зараз є історична можливість змусити Росію заплатити за свій терор

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів «швидко рухатися» до створення відповідної правової бази для досягнення відчутного прогресу у питанні використання заморожених російських активів на користь України уже цього року. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі X у суботу, 6 січня.

«Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 млрд доларів. Вони мають бути використані на підтримку України. Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей», – написав він.

Президент зазначив, що втрата активів буде для російських еліт найболючішою втратою, оскільки у такий спосіб вони «відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор».

Президент переконаний, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на її агресію проти України.

«Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити», – пояснив він.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Європейський Союз і США підтвердили свої наміри передати Україні доходи від заморожених активів Росії. Росія погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує російські активи, заморожені через її вторгнення до України.