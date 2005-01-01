Радіо «Люкс ФМ» влаштувало для слухачів «Люкспікнік»

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За шалені дурощі – ще й безкоштовний пікнік. Радіо «Люкс ФМ» потішило своїх найактивніших слухачів. Офісні компанії, які відзняли найатрактивніше відео із забавами своїх співробітників, цими вихідними ще й потрапили на «Люкспікнік». На «Кривому озері», що в Новояворівську, їх чекав шашлик, конкурси і подарунки.

Упродовж травня всі охочі могли запостити на сторінці Люкс ФМ Львів відео, як вони розважаються на робочому місці.

«Слухачі «Люкс ФМ» слухають нас на роботі, в себе у офісі. Ми вирішили їх трохи розважити і придумати для них цікаву фішку. Щоб потрапити на цей пікнік, їм треба було зняти відео, як вони вар’юють у себе на роботі. Вони співали, танцювали, ходили на головах», – розповів програмний директор Радіо «Люкс ФМ» Михайло Безпалько.

«У нас є співробітниця Наталя. Каже: «Я вам організую костюми!» Знімали, звісно, на телефони - зараз із цим проблем немає. Домовились в післяробочий час. Шеф казав, що ми неадекватні, займаємось невідомо чим. Ніхто не вірив. А ми раз – і виграли», – поділився емоціями учасник компанії-переможниці з магазину «Кераміка», ТзОВ « Мегаком» Ярослав Падучак.

Переможцями стали працівники двох компаній: колектив магазину «Кераміка» та дівчата з «Гранд Амуру», що шиють бальні спортивні сукні.

«Ми почули про конкурс по радіо. В нас «Люкс ФМ» працює цілодобово, коли ми на роботі. Слухаємо постійно. Дівчат не було дуже важко загітувати – всі захотіли брати участь. Монтували, ночами не спали, щоби встигнути змонтувати», – розповіла працівниця компанії-переможниці «Гранд Амур» Діана Хриптун.

На переможців чекали безкоштовні наїдки від шеф-кухаря, конкурси від улюблених діджеїв та гарні призи.

«Насправді, такі виїзди дуже сильно потрібні. Для того, щоби слухач бачив, як виглядають його улюблені діджеї, до яких він вже звик, із якими вранці прокидається, лягає спати, обідає, снідає. Ми маємо показати на таких локаціях, які ми є насправді. А ми є такими люксовими, якими є і в ефірі. Такими ми є і в житті», – підсумував ведучий ефіру Радіо «Люкс ФМ» Назар Бійчук.

«Люкспікнік» Радіо «Люкс ФМ» влаштовує для своїх улюблених слухачів уже четвертий рік поспіль.