Невідомий причепив саморобний gps-трекер до міжколісної балки

У ніч із понеділка на вівторок, 6 квітня, під автомобіль директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» та радника міського голови Львова з питань транспортної інфраструктури Олега Шміда невідомий причепив саморобний GPS-трекер. Саморобний пристрій він виявив у вівторок зранку та викликав на місце поліцію. Про це Олег Шмід повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні я довідався, що Big Brother is watching мене також. І заодно побачив, як виглядає саморобний GSM-трекер, без вашого відома причеплений під авто», – написав Олег Шмід.

У коментарі ZAXID.NET він розповів, що отримав інформацію, що близько півночі невідомий заліз під його автомобіль Renault Scenic, який був припаркований біля будинку, недовго пролежав під ним, а після цього втік.

«Виглядає так, що хтось довго чекав того дня, коли машина буде залишена біля будинку, бо раніше автомобіль майже місяць був у гаражі. Вартувало мені не поставити його в гараж, і після того, як згасло світло в нашій квартирі, хтось заліз під машину і пролежав там півхвилини горілиць», – розповів Олег Шмід.

Фото Олега Шміда

Також він зазначив, що, ймовірно, за ним стежили, адже він нечасто користується автомобілем у Львові, а авто зазвичай тримає у гаражі. Проте саме цієї ночі залишив машину біля будинку, який розташований у Личаківському районі міста.

Зранку він оглянув автомобіль та викликав поліцію. Спочатку на місце прибули патрульні, а пізніше – слідчі та вибухотехніки, які не знайшли ніяких вибухових пристроїв, але виявили сторонній предмет, який був прикріплений до міжколісної балки.

«Автомобіль загнали на яму. Там виявили прикріплений до міжколісної балки саморобний GPS-трекер із SIM-карткою, за допомогою якого можна стежити за пересуванням автомобіля. Він був прикріплений за допомогою дуже сильного магніта», – розповів Олег Шмід.

За його словами, він не знає, кому знадобилося стежити за його пересуванням. Він зазначив, що його теперішня діяльність викликає несприйняття у деяких людей, а також, що є достатньо тих, кому не подобаються зміни, які впроваджуються у місті. Та зазначив, що сподівається на те, що поліція розшукає винуватців.

59-річний Олег Шмід очолює ЛКП «Інститут просторового розвитку», яке серед іншого займається проектуванням реконструкцій міських вулиць, що передбачає зокрема будівництво велодоріжок, острівців безпеки та інших елементів заспокоєння автомобільного руху.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що за цим фактом триває перевірка, наразі поліцейські встановлюють обставини події.