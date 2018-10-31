Рахункова палата перевірить «Укрзалізницю» через підвищення цін на квитки

Рахункова палата України має намір провести аудит в ПАТ «Укрзалізницю» через підняття цін на на послуги підприємства. Про це 31 жовтня повідомила прес-служба Рахункової палати.

За словами очільника відомства Валерія Пацкана, Рахункова палата отримала лист від міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням провести аудит «Укрзалізниці». У Мінінфраструктури просять, зокрема, провести аудит ефективності управління з боку «Укрзалізниці» майном держвласності, що може мати фінансові наслідки для державного бюджету, оскільки підприємство сьогодні не в повному обсязі забезпечує перевезення як сировини, так і готової продукції вантажовідправників.

«Тільки цього року «Укрзалізниця» двічі підвищувала ціни на квитки для людей, але якість сервісу, на жаль, суттєво не покращилася. Водночас, навколо «Укрзалізниці» постійно розгортаються скандали та звинувачення у зловживаннях не припиняються», – додав голова Рахункової палати.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, pамість закриття неприбуткових вантажних станцій, «Укрзалізниця» пропонує компенсувати підприємству їхнє обслуговування. Варто зазначити, що йдеться саме про вантажні станції, які обслуговують переважно рух вантажів агропродукції.