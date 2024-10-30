Рахункова Палата виявила низку порушень у роботі Мінкульту, поки йогоочолював Олександр Ткаченко

Рахункова палата України провела аналіз роботи міністерства культури та стратегічних комунікацій України за період з 2020 по 2023 роки та визначила низку порушень. Зокрема, міністерство звинувачують у безсистемному та неефективному використанні понад 520 млн грн та невиконанні планів, йдеться у звіті Рахункової палати.

Відповідно до ухваленого 22 жовтня звіту, Мінкульт не забезпечив повною мірою формування та реалізацію державної політики у межах своїх повноважень. Протягом 2020-2023 років міністерство не здійснило низку поставлених цілей «через низьку якість управління».

Так, з 2020 по 2023 рік міністерство неефективно використало 521,8 млн грн бюджетних коштів. Крім того, Мінкульт не виконав пункти бюджетної програми, яка передбачала:

забезпечення приналежності українців до єдиного культурного простору;

організація доступних культурних послуг для споживання громадянами;

зменшення обсягу фейків та маніпулятивного контенту.

«Розроблено лише 31% нормативно-правових актів, передбачених планами пріоритетних дій Уряду та планом роботи Міністерства на 2023 рік. Зокрема, так і не було розроблено Стратегію розвитку культури та план заходів з її реалізації, не затверджено окремих нормативних документів, які б визначали перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері інформаційної безпеки України», – повідомили у пресслужбі Рахункової палати.

Зазначається, що у 2020-2022 роках міністерство не здійснювало постійного моніторингу та не повною мірою зробило звіти щодо реалізації програм. Крім того, звіти про виконані плани роботи у 2020, 2021 та 2022 роках не затвердив тогочасний міністр культури Олександр Ткаченко, який подав у відставку в липні 2023 року після скандалу навколо серіалу «Смт Інгулець» за 33 млн грн з бюджетних коштів.

Звіт Рахункової палати свідчить про те, що Мінкульт не забезпечив планування своїх видатків та не коригувало обсяги бюджетних призначень, через що невикористаними залишилися 1,3 млрд грн. Також міністерство не здійснює аналіз та контроль за ефективністю управління об’єктами держвласності – через це виявили розбіжність у звітах Мінкульту та Фонду держмайна на 9,8 млрд грн.

«Важливо зауважити, що профільні структурні підрозділи з формування та реалізації політики були укомплектовані лише на 25-60 %. Неналежна компетенція фахівців з питань реформ стала однією з причин виконання заходів з формування державної політики лише на 31 %. За таких обставин на виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи фахівцям з питань реформ та нарахувань на неї нерезультативно використано 58,4 млн гривень», – повідомили у пресслужбі Рахункової палати.

Висновок Рахункової палати підтвердив системні проблеми та недоліки під час роботи міністерства. У пресслужбі Рахункової палати зазначили, що Мінкульт вже розпочав з’ясування причин розбіжностей та затвердив моніторинг виконання плану роботи міністерства на майбутній рік.

Зазначимо, частка видатків на міністерство культури та стратегічних комунікацій, розрахована у держбюджеті України на 2025 рік, становить 9,6 млрд грн – на 0,4% менше, аніж у 2024 році. У середу, 30 жовтня, депутати Верховної Ради голосуватимуть за затвердження держбюджету у першому читанні. Фінально голосувати щодо Державного бюджету нардепи можуть 20 листопада.