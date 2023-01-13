Назар уже вдома і поступово повертається до нормального житття

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру понад місяць боролися за можливість 10-річного Назара з Львівщини знову сидіти, стояти, ходити, якого майже повністю знерухомила раптова хвороба. Медики запідозрили у хлопчика аутоімунний енцефаліт, який і спричинив такі ускладнення.

Хвороба у хлопчика почалася раптово із гарячки, яка трималася понад два місяці. А тоді раптово, в один день, з’явилися розлади травлення та неврологічна симптоматика. У хлопчика запідозрили аутоімунний енцефаліт, який, ймовірно, спровокував перенесений коронавірус, повідомили в лікарні.

Реабілітологи займалися з Назаром понад три тижні за індивідуальним планом

Спершу хлопчик потрапив до інфекційної лікарні, де впав у кому. А коли вийшов з неї, за його лікування взялися спеціалісти Центру, які підібрали для нього відповідне лікування.

«Дані лабораторних та інструментальних досліджень, характерна клінічна картина дають нам підстави говорити саме про аутоімунний енцефаліт (ймовірно після перенесеного covid-19). Призначене згідно з протоколами лікування було ефективним, зараз хлопчина продовжує терапію гормонами, поступово зменшуючи дозу», – повідомила імунолог Центру Соломія Тимчишин.

Шлях до одужання у Назара був доволі довгий. Над встановленням діагнозу та лікуванням працювала команда фахівців Центру: лікар фізичної реабілітаційної медицини, педіатр, невролог, фізичний терапевт, фахівці діагностичного відділення, анестезіологи тощо.

Одним із важливих етапів відновлення Назара і повернення до нормально життя були реабілітаційні заняття. Для нього реабілітологи розробили план індивідуальних занять.

«Коли я почав працювати з хлопчиком, він не міг самостійно навіть змінити положення у ліжку. Ми поступово вчились сідати, тримати рівновагу, вставати і ходити. Спочатку з допоміжним технічним засобом, а далі самостійно», –повідомив реабілітолог Олег Бурій.

З хлопчиком реабілітологи займалися понад три тижні і це дало позитивні результати. Зараз Назар уже вдома, може сам себе обслуговувати і повернутися до навчання. Він поступово повертається до нормального життя.

Лікарі просять батьків бути уважними до скарг дітей на самопочуття. І коли виникає лихоманка незрозумілого генезу, не займатися самолікуванням, а звернутися по допомогу до сімейного лікаря. Якщо гарячка у дитини тримається тривалий час, варто проконсультуватися в імунолога чи гематолога.